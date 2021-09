Generali, compra anche Del Vecchio. Delfin ora è quasi al 5%

Dopo Caltagirone, anche il socio forte delle Generali Leonardo Del Vecchio è in manovra sulla compagnia assicurativa in vista della stretta sul rinnovo dei vertici. Attraverso Delfin, il patron di Luxottica ha infatti rilevato lo 0,09% Del capitale del gruppo assicurativo attraverso una serie di acquisti sul mercato tra il 6 e il 7 settembre. Ora detiene quasi il 5%, per la precisioni il 4,91%.

Nei giorni scorsi l'altro socio privato forte di Generali, Francesco Gaetano Caltagirone, con una serie di acquisti si è portato a ridosso del 6% nel Leone. Intanto, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non è ancora stato convocato il comitato nomine del gruppo che servirà per un primo scambio formale tra i grandi azionisti del gruppo sulla lista del consiglio e sulla riconferma di Philippe Donnet.

@andreadeugeni