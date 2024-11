Generali, trattative con Natixis per un accordo nell’asset management

Il Financial Times ha rivelato che Natixis Investment Managers, società francese di gestione patrimoniale con attivi sotto gestione per circa 1.300 miliardi di dollari, è in trattativa con Generali per un potenziale accordo nel settore dell'asset management. Questo accordo unirebbe due dei principali operatori europei nel campo della gestione patrimoniale.

Generali ha recentemente espanso le proprie attività di asset management, inclusa l'acquisizione di Conning nel luglio scorso, un movimento che ha rafforzato la presenza del gruppo sia negli Stati Uniti che in Asia. Il CEO di Generali, Philippe Donnet, ha espresso l'intento di continuare a sviluppare la piattaforma multiasset del gruppo con sede a Trieste.

Tuttavia, i termini di questa possibile alleanza non sono ancora stati definiti e non è garantito che le discussioni tra Natixis e Generali culmineranno in un accordo definitivo. Entrambe le società hanno scelto di non commentare.