Borsa, i "super dazi" di Trump affossano l'Europa: scivolone di Stellantis. Male anche Pirelli

Borsa, i "super dazi" di Trump affossano l'Europa

La Borsa di Milano procede in calo in linea con le altre piazze europee: gli investitori digeriscono le dichiarazioni di Donald Trump che ha confermato l'intenzione di aumentare i dazi sui prodotti provenienti dalla Cina, dal Canada e dal Messico.

L'Ftse Mib cede l'1,24% a 33.013,45 punti. Le azioni delle case automobilistiche europee sono scese nelle prime contrattazioni: i trader hanno reagito alle parole di Trump e prevale il nervosismo per una potenziale guerra commerciale globale. Il titolo di Stellantis pesante a Piazza Affari: dopo un'apertura in calo ora cede il 5,85%.

Male anche gli altri industriali con Pirelli a -3,2% e Iveco a -2,4%. Sulle piazze europee le azioni della tedesca Volkswagen sono scese del 2,1%. Anche il produttore francese di ricambi per auto Valeo ha perso il 2,4%, mentre il marchio di lusso tedesco Bmw è calato dell'1,7%. Daimler Truck segna -3,6%.

A Milano il settore bancario sempre osservato speciale dopo che UniCredit ha presentato un'offerta pubblica di scambio volontaria per Banco Bpm. Le banche tirano il fiato mentre è in corso il cda di Banco Bpm il cui titolo oggi avanza dello 0,17%. Intanto gli investitori si interrogano sul futuro di Mps che sale dello 0,62%. Sempre pesante invece Unicredit che cede l'1,75%. In perdita anche Intesa Sp che scende dell'1,59%.