Germania, la produzione industriale sale oltre le attese: in rialzo del 2,8%

Industria, dopo il crollo del 3,5% di agosto nel mese di ottobre la produzione tedesca sale oltre il 2%

La produzione industriale tedesca è aumentata del 2,8% ad ottobre, dopo il calo di agosto (-3,5%) e settembre (-0,5%), secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica Destatis. Gli analisti intervistati da Bloomberg si aspettavano un aumento dell'1,0% a ottobre. Su base annua tuttavia, l'industria tedesca si è contratta dello 0,6% dopo lo 0,4% di settembre e rimane del 6,5% al ​​di sotto del livello prima della pandemia. Gli ordini all'industria sono diminuiti del 6,9% a ottobre, dopo essere aumentati dell'1,8% a settembre.

Il rimbalzo della produzione industriale "non è una sorpresa" e costituisce "un raggio di speranza" senza essere "un punto di svolta" o "l'inizio di una ripresa sostenibile", riassume Carsten Brzeski, macroeconomista di ING. La Germania ha infatti visto di recente una serie di indicatori in rosso, poiché il paese deve affrontare una violenta quarta ondata della pandemia di Covid-19, persistenti carenze di componenti elettronici e materie prime, nonché un'inflazione galoppante.

Il settore automobilistico è particolarmente appesantito dalla carenza di chip, essenziale nella produzione, e da diversi mesi accumula indicatori negativi. Ma ad ottobre il comparto - il più importante dell'industria tedesca - ha visto la produzione aumentare del 12,6% in un mese. Questo dato "significa che la produzione industriale in generale potrebbe aumentare nel quarto trimestre", generando "un contributo positivo" all'evoluzione del Pil, osserva Andrew Kenningham, di Capital economics.

"Tuttavia, sembra che qualsiasi miglioramento della produzione manifatturiera sarà più che compensato dalla debolezza del settore terziario", colpito dalle nuove restrizioni sanitarie rafforzate, aggiunge l'esperto. La Bundesbank prevede una crescita nulla nel quarto trimestre, dopo il +1,7% del periodo luglio-settembre, mentre il governo tedesco prevede una crescita del Pil del 2,6% per l'anno.

Germania, a dicembre cala l'indice Zew: è la prima volta da giugno

L'indice Zew in Germania è calato a 29,9 a dicembre da 31,7 di novembre. La lettura principale diventa negativa per la prima volta da giugno, mentre il sentimento economico tedesco si deteriora. Le strozzature dell'offerta, l'aumento delle pressioni sull'inflazione e l'aggiunta di preoccupazioni sui virus "costituiscono una potente combinazione per danneggiare le prospettive".

Il dato è superiore alle attese degli analisti che si aspettavano 26,1 punti. Sempre a dicembre, l'indice riferito alle attuali condizioni economiche in Germania si e' attestato a -7,4 punti dai 12,5 di novembre. Si prevedevano 5 punti, quindi il dato è peggiore rispetto alle stime.