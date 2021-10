Germania: presidente Bundesbank Weidmann lascia: "Volto pagina"

GERMANIA: WEIDMANN LASCIA A FINE ANNO PRESIDENZA BUNDESBANK

Il capo della Bundesbank, Jens Weidmann, ha chiesto al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier di dimetterlo dall'incarico a partire dal 31 dicembre di quest'anno. Si tratta di un cambio a sorpresa.

Lascerà la Bundesbank, che dirige dal maggio 2011, per motivi personali. "Sono giunto alla conclusione che piu' di 10 anni sono un buon periodo tempo per voltare pagina, per la Bundesbank, ma anche per me personalmente", ha scritto Weidmann in una lettera al personale della banca.

Nelle parole di ringraziamento al personale, Weidmann ha fatto riferimento ai risultati raggiunti: "L'ambiente in cui operiamo e' cambiato in modo massiccio e i compiti della Bundesbank sono aumentati. La crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano e piu' recentemente la pandemia hanno portato a decisioni nella politica e nella politica monetaria che avranno effetti duraturi. Per me e' sempre stato importante che la voce chiara e orientata alla stabilita' della Bundesbank rimanga fortemente ascoltabile. Con grande competenza, i dipartimenti hanno contribuito alle discussioni sulle giuste lezioni da trarre dalla crisi e sul quadro dell'unione monetaria. Sono stati adottati importanti cambiamenti normativi. La riorganizzazione della supervisione bancaria in Europa non solo ha portato a strutture di supervisione completamente nuove alla Bce, ma anche a un ruolo rafforzato della Bundesbank. Le nuove responsabilita' della Bundesbank nell'area della stabilita' finanziaria sottolineano anche il nostro ruolo centrale quando si tratta di un sistema finanziario funzionante".

Weidmann ha ringraziato poi i colleghi del Consiglio direttivo della Bce sotto la guida di Christine Lagarde per l'atmosfera aperta e costruttiva nelle discussioni a volte difficili degli anni passati e ha sottolinea l'importante ruolo stabilizzante della politica monetaria durante la pandemia, cosi' come la conclusione positiva della revisione della strategia come una pietra miliare importante nella politica monetaria europea. Weidmann ha evidenziato che la Bundesbank ha contribuito con fiducia, con la sua competenza analitica e le sue convinzioni fondamentali, al processo di revisione recentemente concluso. "E' stato concordato un obiettivo di inflazione simmetrico e piu' chiaro. Gli effetti collaterali e in particolare i rischi di stabilita' finanziaria devono essere presi in maggiore considerazione. Un overshooting mirato del tasso d'inflazione e' stato respinto", ha detto Weidmann. Guardando al futuro, ha affermato che ora dipendera' da come questa strategia viene "vissuta" attraverso decisioni concrete di politica monetaria. "In questo contesto, sara' cruciale", ha proseguito Weidmann, "non guardare unilateralmente ai rischi deflazionistici, ma nemmeno perdere di vista i potenziali pericoli inflazionistici. Una politica monetaria orientata alla stabilita' sara' possibile a lungo termine solo se il quadro normativo dell'Unione monetaria continuera' a garantire l'unita' d'azione e di responsabilita', la politica monetaria rispettera' il suo mandato ristretto e non si fara' prendere dalla scia della politica fiscale o dei mercati finanziari. Questa resta la mia ferma convinzione personale, cosi' come la grande importanza dell'indipendenza della politica monetaria".