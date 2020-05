Gianluca Colonna, è il nuovo Ad di Venini

Nuovo assetto per Venini: Gianluca Colonna è il nuovo AD e Silvia Damiani Presidente del CdA

Dopo essere diventato unico proprietario acquisendo l’ultima tranche del pacchetto azionario della storica vetreria artistica Venini, ancora in possesso dei precedenti azionisti, il Gruppo Damiani ha ridefinito l’assetto manageriale del brand.

Alla recente operazione finanziaria, infatti, è seguito un riassetto del Consiglio d’Amministrazione del marchio che risulta oggi composto dal nuovo amministratore delegato, Gianluca Colonna, da Silvia Damiani nel ruolo di presidente e da Carlo Longagnani. Laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano e con un background ricco di esperienze manageriali internazionali, tra cui la guida come Managing Director di Rosenthal, Gianluca Colonna accompagnerà Venini nel piano di sviluppo strategico avviato dal Gruppo con l’obiettivo di potenziare il placement della vetreria artistica nel mondo e dargli centralità nell’ambito del luxury, come riporta PamBiancoNews.

Il forte impegno della famiglia Damiani nei confronti del marchio Venini prevede, inoltre, un consistente piano di sviluppo estero, che ha portato i fratelli Damiani a compiere, fin dall’acquisizione delle prime quote, una serie di investimenti economici e di sforzi significativi: nello specifico, è stato aperto il flagship di Via Montenapoleone ed è stato sottoscritto un aumento di capitale di 4 milioni di euro. Inoltre, il Gruppo Damiani ha riattivato importanti collaborazioni con designer di fama internazionale, quali Ron Arad, Fabio Novembre, Peter Marino e Tadao Ando.