Gianluca Vacchi si mette ancora le mani in tasca e tira fuori quasi 20 mln di euro per coprire le perdite del suo impero

Gianluca Vacchi, con le aziende in rosso, deve mettere mano al portafoglio

Gianluca Vacchi si mette ancora le mani in tasca e tira fuori quasi 20 milioni di euro. Tanto, infatti, è stato l’esborso che l’eccentrico imprenditore, vj e influencer ha dovuto affrontare attingendo alle riserve straordinarie della sua cassaforte Cofiva Holding per coprire tutta la perdita di oltre 18,9 milioni segnata nel bilancio 2023, approvato poche settimane fa, dopo il passivo di 19,4 milioni del 2022.

Il conto economico è stato affossato ancora una volta dalle svalutazioni delle partecipate che anno su anno sono solo lievemente diminuite da 9,4 a 7,3 milioni e che hanno riguardato soprattutto l’operatore telefonico Elite Mobile in liquidazione (1,7 milioni), oltre a quella nell’immobiliare Cofiva Usa (2,7 milioni), Kebhouze (catena di kebab) svalutata per 2,6 milioni, oltre a writeoff di 205mila euro di GV Lifestyle e 31mila euro circa di azioni non immobilizzate.

Oltre alle svalutazioni il conto economico è stato appesantito anche dai 12,8 milioni di oneri finanziari sui debiti che anno su anno sono balzati da 125 a oltre 195 milioni. Dopo la chiusura dell’esercizio Vacchi ha promosso 5 nuove società negli Usa (Gv Development Group, Gv Tower, Gv Mercedes, Nvb e Gv Padel) “finalizzate alla realizzazione anche in joint venture con operatori locali, di iniziative immobiliari”. Peraltro a inizio di quest’anno Vacchi è quasi completamente uscito da Ima, il colosso bolognese del packaging controllato e guidato dal cugino Alberto, incassando ben 452 milioni. Ecco perché Vacchi scrive nella relazione sulla gestione che alla luce della cessione “è stato definito un novo percorso di crescita con previsione di nuovi e diversificati progetti di sviluppo”. Vedremo se con tanta liquidità incassata arriverà anche l’utile di bilancio.