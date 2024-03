Elite Mobile, Gianluca Vacchi vende il 75% e perde il controllo

Gianluca Vacchi vende la quota di controllo in Elite Mobile

Dopo aver accumulato perdite milionarie fin dall’inizio (2022), l’eccentrico imprenditore-influencer Gianluca Vacchi deve “svendere” la quota di controllo del 75% detenuta con la sua Cofiva Holding in Elite Mobile che a maggio di due anni fa aveva lanciato l’operatore mobile virtuale Elimobile.

Qualche giorno fa, infatti, è stato firmato un contratto contestuale di risoluzione d’affitto d’azienda e cessione della stessa azienda tra Gianpiero Allegri, amministratore unico della società, e lo stesso Allegri che ricopre la medesima carica in Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (Arti). A novembre del 2023 era stato firmato un contratto con cui Elite Mobile aveva affittato l’operatore tlc ad Arti per un anno al canone di soli 6mila euro.

Ciò era avvenuto dopo che ad aprile di quell’anno a fianco di Vacchi col 25% era entrato il gruppo Soriano guidato da Marco Antonio Soriano tramite il veicolo di investimento costituito in Italia, Soriano Telephone & Telegraph Italia: lo stesso gruppo controlla al 60% la Arti di cui Allegri ha il restante 40%.

Ora l’affitto, con l’atto appena siglato, finisce e l’azienda viene tutta trasferita ad Arti tra cui i marchi e i contratti in essere fra l’altro con Wind Tre e Nexi. Arti pagherà ai soci di Elite Mobile solo 30mila euro, di cui 5mila euro per l’avviamento e 25mila euro per i beni trasferiti.

Elimobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) di tipo ESP, che mette a disposizione dei propri clienti un’offerta in qualità di social mobile operator, unendo servizi di telefonia con la proposta di entertainment, formazione e prodotti esclusivi, riservati ai sottoscrittori. Ma il bilancio 2022 di Elite Mobile s’era chiuso con perdite per oltre 6 milioni, su un fatturato pari a poco più di 300mila euro, con debiti per circa 4,5 milioni.