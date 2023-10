Gli italiani temono più il conflitto mediorientale di quello ucraino

Gli italiani in rete esprimono un sentiment negativo rispetto al conflitto Israele-Palestina pari al 68,2%, e pari al 61,7% rispetto a quello Russia-Ucraina. È quanto emerge dall’ultima analisi realizzata da Vis Factor, società leader nel posizionamento strategico a livello nazionale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata a partire dal 2018 da sviluppatori italiani, con algoritmo a base semantica italiana.

Tra le emozioni legate a chi esprime il sentiment negativo prevalgono in maniera netta rabbia e paura, rispettivamente al 54 e 46% in relazione al conflitto mediorientale, 51,5 e 48,5% per quello Ucraina-Russia. Prevalgono post e commenti con sentiment pro Israele (52,83%), rispetto ai pro Palestina (47,17%). Sul macrotema “guerra”, che racchiude le discussioni su entrambi i conflitti in corso, le maggiori preoccupazioni degli italiani riguardano: coinvolgimento dell’Italia nel conflitto (33,65%); terrorismo (27%); escalation verso guerra nucleare (11,27%); escalation mondiale del conflitto (10,11%). La ricerca è stata effettuata analizzando fonti sui social network X, Facebook e Instagram, nel periodo compreso tra il 13 e il 20 ottobre 2023.