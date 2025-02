Goldman Sachs Asset Management lancia il Biodiversity Bond Fund

Goldman Sachs Asset Management ha annunciato oggi il lancio del Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund ("il Fondo"), uno dei primi fondi obbligazionari a reddito fisso per gli investitori che cercano esposizione al tema della tutela e del ripristino della biodiversità. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate di tipo investment grade, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, e sarà conforme all’articolo 9 del regolamento SFDR. Gli investitori potranno allocare capitali sia in obbligazioni labelled, i cui proventi sono destinati a progetti o iniziative legate alla biodiversità, sia in obbligazioni unlabelled emesse da società i cui ricavi sono destinati al supporto della conservazione e ripristino della biodiversità.

La selezione dei titoli all’interno del Fondo avverrà sulla base di un'analisi proprietaria e del framework di sustainable investing di Goldman Sachs Asset Management. Inoltre, le obbligazioni saranno allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) relativi alla biodiversità, in particolare agli SDG 6, 12, 14 e 15[1]. Le obbligazioni labelled seguiranno inoltre i GSS Bond Principles dell'International Capital Market Association. Il Fondo si inserisce nell'offerta obbligazionaria sostenibile di Goldman Sachs Asset Management, che comprende una gamma di cinque fondi dedicati alle obbligazioni green, tra cui il Goldman Sachs Impact Corporate Bond Fund, il Goldman Sachs Social Bond Fund e il Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF, lanciati lo scorso anno.

Inoltre, offre agli investitori un'esposizione globale e la possibilità di investire in valute diverse, tra cui euro, dollaro e sterlina. È domiciliato in Lussemburgo e sarà disponibile in alcune giurisdizioni per investitori qualificati.

Bram Bos, Global Head of Green, Social and Impact Bonds di Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato: "Negli ultimi anni, gli investitori hanno manifestato un interesse crescente non solo per i target climatici, ma anche per la tutela e il miglioramento della biodiversità. Questo fondo mira a offrire agli investitori obbligazionari un'esposizione a emittenti che generano un impatto positivo sulla biodiversità. L'ampia gamma di titoli in cui possiamo investire ci consente di individuare opportunità interessanti per gli investitori."