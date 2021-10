Goldman Sachs, trimestrale sopra le attese: utile netto a 5,38 miliardi

Performance ben sopra le attese per Goldman Sachs, l'ultima delle grandi banche americane a comunicare i dati trimestrali. L'utile netto è balzato in avanti del 63% a 5,38 miliardi di dollari, grazie essenzialmente alle operazioni di fusioni e acquisizioni, e alla raccolta di fondi, con entrate in aumento del 26% a 13,61 miliardi, rispetto a 10,78 miliardi di un anno fa e contro i 12,17 attesi. L'utile per azione è salito a 14,93 dollari dai 9,68 dello scorso anno. Gli analisti si attendevano in media un utile per azione di 10,11 dollari, secondo i dati Refinitiv Ibes. Nei nove mesi del 2021 i ricavi netti sono stati pari a 46,70 miliardi di dollari in crescita del 42% e gli utili netti pari a 17,70 miliardi, pari a 48,59 dollari per azione, dai 4,55 miliardi di un anno fa: 12,65 dollari per azione. Il Rote annualizzato del terzo trimestre si è attestato a 23,8%, il Roe annualizzato al 22,5%.

"Il terzo trimestre ha visto una forte performance operativa e una accelerazione nei nostri investimenti sulla crescita di Goldman Sachs", ha commentato il ceo David M. Solomon. "Abbiamo annunciato due acquisizioni strategiche nelle attivitia' dell'Asset Management e Consumer che aumentera' la nostra scala e la nostra abilita' a generare ritorni piu' elevati e durevoli. Guardando avanti, le opportunita' continuano a essere attrattive in tutti i nostri business e il nostro focus resta quello di servire i nostri clienti e implementare la nostra strategia", ha concluso Solomon.

Intanto, Wall Street ha aperto in rialzo dopo che le vendite al dettaglio sono andate meglio oltre le attese, riducendo così i timori di stagflazione. A ritemprare il mood degli investitori anche i conti di Goldman Sachs che al suono della campanella ha avanzato sfiorando il 2%. Le vendite al dettaglio negli Usa sono cresciute dello 0,7% su base mensile a settembre, contro le previsioni di un +0,2%. Escludendo la componente auto, le vendite sono salite dello 0,8% rispetto al mese precedente, battendo anche in questo caso le aspettative (+0,4%). Il dato sulle vendite al dettaglio di agosto è stato infine rivisto al +0,9%.