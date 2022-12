Google pronta a licenziare i dipendenti: finisce la favola del gigante buono

Google pronta a licenziare

Per ora è solo una voce, riportata dal New York Times. Ma, a quanto si apprende, Google, o meglio Alphabet - cioè la holding che detiene le azioni del gigante di Mountain View - sarebbe pronta a ridurre la forza lavoro. Attualmente si tratta di 174.014, alla fine del secondo trimestre 2022, in aumento del 20,8% rispetto all'anno precedente. Ma il calo del fatturato del 27%, ovvero a 13,9 miliardi, preoccupa Sundar Pichai, il ceo di Google che è al timone dell'azienda da tempo. I due fondatori, Sergej Brin e Larry Page, hanno perso in un anno quasi 80 miliardi di dollari della loro fortuna personale, e l'intero comparto tech è in crisi. Google sembrava immune alle difficoltà che affliggono la Silicon Valley e il mondo tech ma, evidentemente, non si fanno prigionieri. Così, la favola del gigante buono, con l'algoritmo intelligente capace di predire gusti e preferenze degli utenti, rallenta un po'. Non ha ancora i piedi d'argilla, quello no. Ma forse deve iniziare a riflettere sul mondo che sarà.