Governo, Rdc: i fondi non bastano più. Troppe richieste, mancano 2 miliardi

La crisi economica del post lockdown ha portato conseguenze serie in tutta Italia. La conferma arriva dalle richieste di accesso al reddito di cittadinanza. La platea dei percettori del sostegno, - si legge sul Messaggero - per effetto del Covid-19 e del fallimento della misura sul fronte degli inserimenti lavorativi, in questi ultimi mesi è aumentata oltre le attese e di conseguenza anche la spesa mensile per le ricariche è cresciuta rapidamente, passando da 526 a oltre 680 milioni tra gennaio e settembre. Se il numero dei nuclei raggiunti dal reddito e dalla pensione di cittadinanza dovesse rimanere quello attuale, più di 1,3 milioni famiglie, per un importo medio erogato di 524 euro, allora nel 2021 la misura verrebbe a costare già più di quanto preventivato, 8,2 miliardi.

Ma le proiezioni sulla spesa per il sussidio nel 2021 che circolano in questi giorni al ministero dell'Economia - prosegue il Messaggero - dipingono un quadro peggiore. L'asticella deve salire da 7,3 ad almeno 9,3 miliardi di euro, altrimenti le risorse non basteranno per tutti. In caso di esaurimento dei fondi stanziati la legge prevede che vengano ridotti i benefici erogati agli aventi diritto per rendere la misura sostenibile sotto il profilo finanziario.