Salcef Group entra nel mercato ferroviario Usa grazie a UniCredit e Sace

Salcef Group spa acquisisce, per il tramite della controllata Salcef Usa Inc, il 90% del capitale di Delta Railroad Construction Inc., società con sede in Ohio, attiva dal 1957 in Usa e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. L’acquisizione è finanziata mediante mezzi propri della Salcef statunitense, utilizzando in parte risorse fornite dalla Salcef Group alla propria controllata a titolo di aumento capitale sociale, ed in parte con il trasferimento della somma di 23.910.000 euro, finanziata da UniCredit a Salcef Group, tramite un acquisition loan concesso per completare la provvista necessaria per il perfezionamento dell’operazione. Il finanziamento UniCredit è inoltre garantito, per una percentuale pari al 60%, da Salces spa.

L’acquisizione consente alla società di perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, con l’ingresso nel mercato nordamericano. Gli Usa vantano il network ferroviario più vasto del mondo, con più di 250.000 km di binari, prettamente adibiti al trasporto di merci, con un imponente programma di sviluppo per la realizzazione di nuove linee ad alta velocità, insieme all’ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti. I sette maggiori operatori ferroviari americani investono stabilmente più di Usd 25 miliardi all’anno per mantenere e migliorare le performance delle linee esistenti e i numerosi gestori pubblici di reti di trasporto passeggeri e metropolitano, hanno previsto importanti programmi di potenziamento delle proprie infrastrutture nei prossimi anni.

Afferma Gilberto Salciccia, presidente della società: “Siamo estremamente orgogliosi di avere perfezionato quella che riteniamo la più rilevante acquisizione effettuata dal nostro Gruppo negli ultimi anni. Delta è una delle più conosciute e stimate società operanti nel Nord America nel settore delle costruzioni ferroviarie. Riteniamo che le sinergie tra Salcef e Delta, possano essere nel medio termine estremamente rilevanti, sia nel settore dell’armamento ferroviario, sia nella produzione di macchinari e materiali ferroviari. In accordo con i membri della famiglia Laurello -che rimarranno attivamente nella struttura manageriale e societaria di Delta- svilupperemo le attività aziendali anche sfruttando le esperienze ed il know-how maturate dal Gruppo Salcef nel mercato ferroviario europeo e la presenza stabile di Delta in molti Stati degli Usa”.

“Questa operazione - dichiara Andrea Casini, co-ceo Commercial Banking Italy di UniCredit- è un’ulteriore testimonianza della grande vicinanza della banca alle aziende italiane. Con questo finanziamento supportiamo un’azienda che in un contesto complesso come quello attuale ha deciso di perseguire una strategia di crescita, puntando sul mercato nord americano. Come banca siamo sicuri che la grande tradizione e la forza commerciale che contraddistingue le imprese italiane, e che ha permesso il superamento anche di altre crisi, costituiscono una solida base per la ripartenza, cogliendo anche le opportunità di trasformazione e crescita rese necessarie dal nuovo contesto generatosi dopo l'emergenza Covid-19. Oggi più che mai vogliamo continuare ad essere part of the solutions”.