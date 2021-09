Grecia, Italgas mette sul piatto 733 milioni per l'acquisizione di Depa

Italgas, offerta vincente per Depa: nel portafogli per 733 milioni

Un’offerta da quasi un miliardo. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia greca per le privatizzazioni (Hrdh), ha riconosciuto Italgas come migliore offerente per l'acquisizione di Depa, principale operatore della rete di distribuzione di gas della Grecia. Con una nota, Hrdh ha annunciato l'importo dell'offerta presentata nei giorni scorsi dalla società energetica italiana: ovvero 733 milioni di euro.

Lo Stato greco e la società Hellenic Petroleum stanno vendendo congiuntamente le loro quote del 65 e 35 per cento di Depa. Come riporta l’Agenzia Nova, nelle scorse settimane, le autorità greche hanno annunciato di aver ricevuto due offerte vincolanti per Depa: la prima, appunto, dall'italiana Italgas e la seconda dalla ceca Ep Investment Advisors.

Il dossier della gara sarà ora sottoposto alla Corte dei conti ellenica per i controlli finali. Secondo quanto scritto dalla stampa di Atene, l'Agenzia greca per le privatizzazioni avrebbe chiesto nei giorni scorsi alle società interessate di migliorare le loro offerte finanziarie.