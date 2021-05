Green pass da luglio sul cellulare. Colao: "Notifice su App Io e Immuni"

Il green pass euro partirà da luglio e sarà visibile sul cellulare. Lo ha annunciato il ministro per l'innovazione, Vittorio Colao, all'Italian Tech, la nuova testata tecnologica del gruppo Gedi. "Siamo contenti dei risultati della versione europea" del green pass "che abbiamo già testato, a metà giugno saremo pronti e ai primi di luglio partirà" il certificato vaccinale, ha spiegato il ministro precisando che il green pass "non è un passaporto", si potrà avere "dopo aver fatto la seconda di vaccinazione o dopo un tampone e in questo caso costerà un po' di più e sarà a scadenza o se guariti dal Covid".

"Forse non dovremo neppure scaricarlo, ma arriverà una notifica a chi ha l'App Io -ha continuato- Anche l'app Immuni avrà dentro il certificato, che è un QR code e può essere messo anche nell'Apple Wallet, potrà essere messo dappertutto". Ad oggi 11 milioni di italiani hanno scaricato l'App Io e 20 milioni hanno lo Spid. Parlando della campagna vaccinale, "lavoriamo per permettere la vaccinazione in vacanza, mantenendo il controllo del flusso logistico, ma non possiamo mettere a repentaglio la pianificazione logistica del generale Figliuolo", ha spiegato Colao.

Il ministro ha poi parlato delle criptovalute: "Penso che tecnologia Blockchain sia una grande opportunita'", mentre "il Bitcoin, che e' l'applicazione di cripto asset, mi lascia piu' perplesso per l'aspetto dell'anonimato. Non riesco a trovare nessuna applicazione al mondo, una transazione che sia un bene che rimanga anonima", ha messo in evidenza aggiungendo di far "fatica a vedere un motivo per cui sia positivo che se io e lei scambiamo soldi nessuna traccia debba rimanere. Mi sembra strano".

