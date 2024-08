Gucci regina del green: è il brand di moda più sostenibile al mondo

Green, Gucci è il brand di lusso più sostenibile e trasparente

Nel report annuale ‘What Fuels Fashion?’ di Fashion Revolution, Gucci ha conquistato il primo posto nella categoria delle aziende del lusso, evidenziando il suo impegno nella sostenibilità e nella trasparenza. Questo report, stilato da Fashion Revolution—un movimento no profit leader nell'attivismo per una moda più etica e sostenibile—misura il livello di trasparenza delle principali aziende di moda rispetto alle loro azioni climatiche e energetiche.

Come riportato da Pambianconews, l'edizione 2024 del report si è concentrata specificamente sulla decarbonizzazione, analizzando 71 indicatori suddivisi in cinque aree principali: rendicontazione, decarbonizzazione, approvvigionamento energetico, finanziamenti per la decarbonizzazione e promozione della transizione verso energie rinnovabili. Gucci ha ottenuto un punteggio globale impressionante del 74%, nettamente superiore alla media del 18% dei brand analizzati.

Nel dettaglio, Gucci ha raggiunto punteggi elevati in diverse categorie: l'82% per la rendicontazione delle proprie attività, il 72% per le azioni di decarbonizzazione, e l'80% per l'approvvigionamento energetico. Inoltre, il brand ha ottenuto il punteggio massimo del 100% per i finanziamenti destinati alla decarbonizzazione e un notevole 52% per la promozione della transizione verso pratiche sostenibili.

Maeve Galvin, direttrice delle politiche e delle campagne globali di Fashion Revolution, ha sottolineato che investire almeno il 2% delle entrate in energia pulita e nella riqualificazione dei lavoratori potrebbe non solo attenuare gli effetti della crisi climatica, ma anche contribuire a ridurre la povertà e le disuguaglianze nelle catene di fornitura della moda.