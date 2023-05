Gucci il marchio di lusso più green. Al sesto posto l'italiana Golden Goose

Gucci il brand di lusso più sostenibile al mondo. Ecco la classifica Circular Fashion Index 2023

Levi’s, Patagonia e The North Face sul podio dei brand più sostenibili al mondo. A rivelarlo è l’ultima classifica di Kearney, società specializzata nell’analisi dell’impatto della circolarità dei marchi di moda, “Circular Fashion Index 2023”. Per quel che riguarda il lusso, Gucci si prende la vetta nella sua categoria, raggiungendo inoltre il quinto posto nella competizione globale. Un gradino più alto per quest’ultima rispetto al ranking 2022, come scrive Pambianco.

Al quarto posto della classifica generale sale Ovs, quinta l’anno scorso, mentre seguono Madewell, Coach, Esprit, Lululemon Athletica e Lindex, in chiusura della top ten. Complessivamente, i primi dieci brand classificati sono rimasti invariati rispetto al 2022, ad eccezione per l’ingresso di Madewell al sesto posto.

Stesso discorso per i “luxury brand”. Anche in questo caso, infatti, il posizionamento rispetto allo scorso anno rimane in parte invariato: a seguire Gucci e Coach ci sono Burberry in terza posizione, Moncler in quarta e Louis Vuitton in quinta.

Come new entry emerge invece l’italiano Golden Goose al sesto piazzamento, che ha lanciato lo scorso luglio il format “Forward Store”, in cui il brand promuove iniziative circolari di riparazione, rifacimento, rivendita e riciclo.