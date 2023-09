H&M, 2,6 mln di profitti nel trimestre. Flop delle vendite a settembre (-10%)

H&M, utile in crescita nel terzo trimestre ma le vendite a settembre "atterrano"

A settembre le vendite del colosso svedese, al netto degli effetti valutari, sono state inferiori di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a quanto ha fatto sapere il gruppo a Stoccolma. Lo smantellamento dell’attività in Russia e il clima insolitamente caldo di settembre in molti importanti paesi europei mettono sotto pressione il rivenditore di moda.

Nell'ultimo trimestre (giugno-agosto) il colosso svedese ha avuto un balzo in termini di risultati operativi. Al netto degli effetti una tantum l’importo è aumentato del 58% a 4,7 miliardi di corone (circa 406 milioni di euro), contro i 902 milioni di corone dell’anno precedente, che includevano anche i costi una tantum, pari a 2,1 miliardi, legati all’uscita del player dalla Russia.

Come riporta Pambianco news, l'utile netto è salito a 3,1 miliardi di corone svedesi - l'equivalente di 2,6 milioni di euro - contro i 531 milioni del terzo quarter 2022. Come già comunicato, nei tre mesi H&M ha visto le proprie vendite nette aumentare del 6% a 60,9 miliardi di corone svedesi, progressione che la società aveva definito “flat” rispetto allo scorso anno, in valuta locale. Anche nei nove mesi i ricavi sono rimasti stabili in valuta locale e si sono attestati a 173,3 miliardi di corone, in rialzo dell’8 per cento.

“L’attenzione durante il terzo trimestre – ha commentato la CEO Helena Helmersson – si è concentrata sulla redditività e sull’efficienza delle scorte, con conseguente forte flusso di cassa e buon sviluppo degli utili. Stiamo compiendo ulteriori passi verso i nostri obiettivi e creando le condizioni per una crescita redditizia nel tempo”. Aggiungendo anche che l’azienda continua a investire, per il prossimo futuro, nella tecnologia, “consentendo una maggiore flessibilità, tempi di risposta più rapidi e una maggiore puntualità negli acquisti”, e che il processo del gruppo di razionalizzazione del proprio portafoglio di negozi con una serie di chiusure sta volgendo al termine.