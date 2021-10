Hausbrandt, crescite importanti grazie alle strategie di Zanetti

Il Gruppo Hausbrandt – con i marchi Hausbrandt, Theresianer e Col Sandago – grazie alle strategie di Martino Zanetti, conferma crescite importanti nel mondo.

Forte della solida presenza ed expertise nel canale Ho.Re.ca - in cui è riconosciuto come uno dei player di riferimento - il Gruppo Hausbrandt conferma la volontà di proseguire a rafforzare il business con azioni e attività a sostegno dello sviluppo.

Affiancato da un management di forte spessore e da una solida struttura operativa aziendale, Martino Zanetti porta avanti la volontà di preservare la tradizione, con la capacità di innovare e anticipare i trend, sempre con un focus sulla sostenibilità.

La sua visione determinante continua ad allargare gli orizzonti del Gruppo ed è attualmente rivolta a trattative per nuove acquisizioni strategiche in ambito mitteleuropeo.

Il successo è dato sia dal rafforzamento dei brand nei rispettivi mercati che dall’ingresso in nuovi canali distributivi, come la GDO, per allargare le occasioni di consumo e approcciare nuovi target.

Una gestione operativa organizzata, efficiente ed in perfetta salute che ha visto in pochi mesi crescere la liquidità in maniera esponenziale.