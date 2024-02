Hermes, crescita a doppia cifra: chiude il 2023 con 13,4 mld di ricavi

Hermés, titolo in rialzo: l'utile netto tocca i 4,3 mld 8 (+28%)

Nonostante il contesto di rallentamento del mercato del lusso, l'azienda di moda Hermès ha dimostrato una notevole resilienza registrando un salto del 4,3% sull'Euronext di Parigi. Con un incremento annuo del 21% del fatturato, la storica maison francese chiude il 2023 con 13,4 miliardi di euro di ricavi.

Il segreto di Hermès? Un modello di business "fondato sulla (scarcity) scarsità", un approccio basato su una gestione oculata della produzione e delle scorte, mantenendo sempre alti gli standard qualitativi delle proprie collezioni. La casa di moda di lusso ha appena pubblicato risultati significativamente migliori del previsto, tra cui un aumento dell'utile netto di oltre il 27,9% nel 2023 a 4,31 miliardi di euro, rispetto ai 4,05 miliardi previsti. Nel quarto trimestre, le vendite hanno registrato una forte crescita in tutte le regioni geografiche, soprattutto in Giappone, e il margine operativo ha superato quello dei concorrenti, attestandosi al 42% rispetto al 26% di LVMH e al 24% di Kering, ad esempio.

Il sellaio ha registrato una crescita del 18,6% della sua attività europea (compresa quella francese) negli ultimi tre mesi del 2023. I risultati sono così buoni per Hermès che il gruppo si sta "regalando" un dividendo eccezionale di 10 euro per azione oltre ai 15 euro per l'esercizio 2023. Il titolo dovrebbe salire del 7,5% all'apertura della Borsa di Parigi.

Il presidente esecutivo di Hermès, Axel Dumas, ha sottolineato il successo dell'azienda in tutte le sue aree di business e geografiche, con un aumento uniforme dei mercati intorno al 20%. In particolare, l'incremento del 22% registrato nelle Americhe ha confermato la ripresa dei consumi negli Stati Uniti. Tutte le divisioni di Hermès hanno contribuito positivamente ai risultati dell'azienda, con i prodotti in pelle e selleria che hanno registrato un aumento del 17% e l'abbigliamento prêt-à-porter e gli accessori che hanno fatto segnare un notevole +28%. Guardando al futuro, Hermès ha confermato il suo obiettivo di crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti nel medio termine. Inoltre, l'azienda ha annunciato un aumento dei prezzi globali tra l'8% e il 9% nel corso del 2024 al fine di mantenere l'esclusività del marchio.

Hermès ha anche riconosciuto il valore dei suoi dipendenti annunciando un bonus di 4.000 euro per ciascuno dei suoi oltre 22.000 dipendenti, dimostrando così l'impegno e l'interesse verso coloro che contribuiscono al successo dell'azienda. Oltre ad Hermés i trend sono positivi anche per il settore del lusso. Ralph Lauren ha registrato un balzo significativo in borsa grazie alle vendite totali comparabili del terzo trimestre che hanno superato le aspettative. Sulla stessa linea la statunitense Tepestry e Kering, che ha superato le previsioni sugli utili.