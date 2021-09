Hsbc, Tavano nuovo co-head global banking Europa occidentale

Hsbc ha nominato Anna Tavano, da fine 2018 responsabile delle attività bancarie per l'Italia, co-head of global banking continental Europe. Arrivata in Hsbc da Citigroup e con oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario, Tavano coordinerà l'attività di banking per Francia, Spagna, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Irlanda e paesi Nordici, spiega Hsbc in una nota.

Dividendosi tra Milano e Parigi, Tavano riporterà a Lisa McGeough, a capo del banking europeo, e Andy Wild, lavorando a stretto contatto con Jean Manuel Richier in sostituzione di Frederic Coutant che lascerà il gruppo a fine settembre.