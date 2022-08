I cittadini di Piombino bocciano il rigassificatore: "Non è sicuro"

Piombino, i cittadini inferociti scrivono a Ue e Cingolani

Non sono pronti ad accoglier eil rigassificatore nel porto di Piombino e non fanno nulla per nasconderlo: gli abitanti della cittadina toscana, dal cui porto ogni giorno partono oltre 100 navi, hanno costituito un comitato per dire "no" all'opera. E hanno mandato una lettera all'Unione Europea in cui spiegano come il pescaggio del porto sia di soli 20 metri e che vi sia un'unica via di accesso.

Il timore è che al primo problema possa crearsi una sorta di camera di compressione che porterebbe a un disastro analogo a quello accaduto a Beirut due anni fa. Inoltre i cittadini lamentano che l'urgenza del progetto abbia "aggirato" la VIA, la Valutazione d'Impatto Ambientale. Gli abitanti di Piombino chiedono che le operazioni avvengano in sicurezza, "rispettando norme che tutelino diritti costituzionali come la salute, l'integrità fisica delle persone e dell'ambiente".