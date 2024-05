I cittadini europei non hanno più fiducia nella Bce

Inflazione in discesa, ma tassi d'interesse troppo alti. Un'equazione per la Bce

Generalmente tutti i giorni seguo trasmissioni che trattano di economia e finanza. Giusto ieri facendo un po' di zapping ho ascoltato varie dichiarazioni di esponenti del mondo industriale, del commercio e questa volta pure dei rappresentanti delle cooperative dove tutti continuavano a lamentarsi degli alti tassi d'interesse praticati dalla BCE che costringono le aziende a pagare un prezzo troppo alto.

Ovviamente abbiamo le famiglie che si lamentano per l'inaspettato e forte rialzo e si vedono costrette a pagare rate non più alla loro portata e per rimediare, in molti casi, acconsentono a rinegoziare il mutuo (allungandolo negli anni) oppure stringono la cinghia nei consumi. Detto questo si è alzata la voce del mondo delle cooperative che con parole simili, ma con toni un po' più accalorati e si sono accodati alle lamentele generali.

Ora ci si domanda: perché dal luglio 2022 momento in cui sono iniziati ad aumentare i tassi con la scusa dell'inflazione e poi nonostante già nel 2024 fosse scesa la BCE non è intervenuta? Volete un dato di quanto ci è costato fino ad ora questo voler portare l'inflazione al dogmatico 2%? La propensione al consumo che nel 2022 era del 7,5% si è ridotta al 6,3% di quest'anno e sapete quanto hanno perso le famiglie italiane di risparmio? 118,8 miliardi di euro!

Qualcos'altro? No comment. Gli imperi del passato sono spariti e sprofondati a causa del denaro, che poi cambiando nome e magari nazione è circolato sino al prossimo declino. Non voglio fare il pessimista, ma sto constatando che anche la BCE ci sta portando, se continua così, su questa strada. Un piccolo suggerimento alla Presidente Lagarde: si ricordi che la valuta viene scambiata per una sola parola: fiducia e se manca quella…

Ecco allora che per sollecitare ad essere da parte di chi la fiducia la deve avere Le propongo questa semplice e comprensibile equazione:

BCE : (€%) = Fiducia : Consumatore = X Risultato

Controllare una moneta va bene, purché il beneficio sia rivolto alle aziende, alle famiglie ed agli Stati, ma se non si fanno gli “interessi” di questi soggetti intravedo due strade: la prima è quella di ricorrere alle criptovalute esistenti sul mercato; la seconda è che magari ogni Nazione, essendo sovrana, emetta una propria valuta digitale, come potrebbe essere per l'Italia l'idea della ITALYCOIN. Chiudo con un proverbio latino: Pecunia omnia parent – Tutte le cose obbediscono al denaro. E questo vale per tutti!