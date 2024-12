I padroni di Amazon e Facebook si "tengono buono" il neo-eletto Trump, donato 1 milione di dollari ciascuno

Amazon e Meta (Facebook) saltano sul carro del vincitore donando 1 milione di dollari ciascuno al fondo per la cerimonia di inaugurazione, il 20 gennaio prossimo, del presidente eletto Donald Trump.

Amazon farà anche di più trasmettendo sul suo servizio Prime Video tutta la cerimonia, il che rappresenta, secondo l'azienda una seconda donazione in natura del valore di un altro milione di dollari. Certo nessuna delle donazioni sfiora la cifra record, circa mezzo miliardo di dollari, che Elon Musk ha devoluto nella campagna elettorale del magnate Usa, ma è un chiaro segnale che i giganti della Silicon Valley non hanno alcuna voglia di attirare eventuali ritorsioni da parte del neopresidente.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, proprietario anche del Washington Post che ha deciso, in campagna elettorale di abbracciare una linea neutrale, non ha appoggiato Trump ma neppure la candidata democratica Kamala Harris.

Bezos incontrerà la prossima settimana Donald Trump. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cnbc in cui ha difeso la decisione del suo quotidiano di non appoggiare un candidato, affermando che "la maggior parte delle persone crede che i media siano di parte" e che il Post e gli altri giornali avevano bisogno di aumentare la loro credibilità. Trump, per l'inaugurazione del 2017 aveva raccolto la cifra record di 106 milioni di dollari.