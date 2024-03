I rischi di decarbonizzare gli asset e investire in aziende a basse emissioni

Come disinvestire dalle aziende ad alte emissioni, la strategia del vicedirettore generale della Banca d'Italia

Per gestire adeguatamente i rischi climatici e sostenere la transizione verso un'economia con basse emissioni di carbonio, molti intermediari finanziari si sono impegnati a ridurre le emissioni carboniche finanziate dai loro attivi, in alcuni casi definendo obiettivi quantitativi intermedi per il raggiungimento di emissioni nette finanziate pari a zero entro il 2050. Disinvestire da imprese con elevate emissioni e finanziare società con basse emissioni dovrebbe ridurre i rischi di transizione e spingere le imprese a ridurre gli investimenti in tecnologie inquinanti.

Questo lavoro argomenta che questa strategia, apparentemente semplice e ragionevole, nasconde numerose complessità le cui implicazioni non sono state ancora pienamente approfondite, e che alcune delle sue conseguenze potrebbero essere indesiderate. In sintesi, nonostante i sostanziali progressi degli anni più recenti, è necessaria ulteriore ricerca per definire come il settore finanziario possa efficacemente perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia.

