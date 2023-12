I sauditi scommettono su Technogym: Nif Holding si prende il 6% per 111mln

Technogym, acquisita quota di minoranza (6%) dalla saudita Nif Holding per 111 mln

Nif Holding, società indirettamente e interamente controllata dalla società saudita Neom Investment Fund Company, a sua volta interamente controllata da Neom Company, annuncia di aver completato il processo di reverse accelerated bookbuilding rivolto esclusivamente a un numero limitato di investitori istituzionali per l’acquisto di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie di Technogym. Inoltre, l’acquirente ha altresì sottoscritto uno strumento derivato per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie. Il prezzo per azione pagato dall’Acquirente nel contesto dell’Operazione è pari ad €9,20 per un valore totale dell’Operazione di circa euro 111,1 milioni. A seguito del completamento dell’operazione, Nifde terrà circa il 6,0% del capitale sociale e circa il 4,5% dei diritti di voto di Technogym.

Nif crede nel potenziale di creazione di valore di Technogym alla luce della sua storia di crescita costante e della sua posizione di leader nel mercato globale, trainata dalle sue linee di prodotto tecnologicamente avanzate e dall'impegno all'innovazione nel settore del fitness e della salute sin dalla sua fondazione nel 1983. Nif riconosce il potenziale di crescita di Technogym e questa operazione riflette l’impegno di Neom nella creazione di un nuovo modello di vita sostenibile e sana. Nif si impegna pertanto a essere un investitore di minoranza in Technogym in un’ottica di lungo termine.

L’operazione è parte di una serie di investimenti recentemente annunciati da Nif. Questi investimenti mostrano il ruolo cruciale di Nif nel supportare le strategie di crescita di Neom, abilitando nuove tecnologie e creando nuove imprese e opportunità di lavoro al fine di creare un’economia prospera in Neom. L'operazione non comporterà alcuna diluizione delle partecipazioni degli attuali azionisti della Società. J.P. Morgan ha agito in qualità di Sole Bookrunner nell’ambito dell’Operazione. Rothschild & Co ha agito in qualità di Sole Financial Advisor di Nif. Il regolamento del Rabb è previsto per il 5 dicembre 2023.