Westea ricicla le foglie di tè esauste per creare borse di lusso

Wastea ha trovato un modo per utilizzare gli scarti del tè per creare una pelle vegana per la moda, automotive e arredamento di interni

I rifiuti del tè non possono essere facilmente riciclati in quanto il contenuto di caffeina è troppo alto per essere utilizzati per i mangimi animali o nell'industria alimentare. Non possono nemmeno essere adattati per la produzione di bioenergia. L'azienda Scays Group con il suo marchio Wastea ha però trovato un modo innovativo ed efficace per riutilizzare le foglie di tè esauste, che diventano un materiale perfetto per la creazione di borse da donna.

Steli, foglie e boccioli del tè diventano una pelle sostenibile al 95% a base biologica. Il materiale è disponibile in diversi colori e si può utilizzare non solo nella moda ma anche nell'automotive e nell'arredamento di interni. La Turchia è il quarto produttore di tè al mondo (220mila tonnellate nel Nord-Est del Paese) e il 90% della produzione è riservata al mercato interno.

Alcuni rifiuti del tè, però, non possono diventare pelle vegana ma diventano materiale da costruzione ecologico chiamato Wasment. Gli scarti vengono ridotti in polvere e poi combinati con altri elementi come il cemento. Pare che questo materiale abbia buone proprietà per l'insolamento termico.