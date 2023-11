Inflazione, il tè al bar costa troppo: protesta degli inglesi

Inflazione, per una tazzina di tè nel Regno Unito si può arrivare a pagare fino a 2,65 sterline. Gli inglesi in rivolta

Per gli inglesi il tè è un'istituzione ma i prezzi sono diventati talmente alti da diventare un lusso. Nei bar di molti locali pubblici come la British Library un tazzina costa 2,25 sterline ma la verità è che anche in diverse catene di caffetterie per un classico English Breakfast (ovvero tè nero in acqua calda) si può arrivare a pagare fino a 2,65 sterline. La cosa ha ovviamente fatto infuriare la popolazione del Regno Unito.

La protesta è guidata dal Guardian, secondo cui una tazzina di tè non può costare più di una sterlina. Il quotidiano ha anche avviato una campagna per abbassare i prezzi delle bustine predendo ad esempio l’Humphry’s Café all'Highams Park, a nord est di Londra. Qui il tè viene proposto a una sterlina mentre si punta sul cibo, come toast, bowl di yogurt, etc. Ovviamente non si parla di tè pregiati ma delle classiche bustine che si acquistano anche al supermercato.

La protesta è montata anche sui social tramite l'hashtag #onequidetea con la richiesta ai grandi marchi del tè di ridurre i prezzi nel Regno Unito.