Glifosato nel tè, ecco le marche di supermercati e discount pericolose

Glifosato nel tè

Pericolo glifosato nel tè. Questo pesticida è molto pericoloso per la nostra salute. Secondo una indagine Altroconsumo che ha esaminato alcune marche tra quelle in commercio, sono emerse tracce di diversi pesticidi, a prescindere da formati, tipologie e metodi di coltura e di produzione industriale.

Si parla di contaminazione anomala per il glifosato nel tè, anche se per fortuna in tutti i casi registrati le misure riscontrare sono al di sotto dei valori massimi stabiliti dalla legge.

Il tetto invalicabile è di assunzione di glifosati e di pesticidi è a 2 milligrammi per chilo. Però questo non vuol dire che tale limite sia lontano. In certe misurazioni alcune marche di tè hanno mostrato una quantità di 1 mg per chilo, che è la metà del limite imposto dalle norme e che non è sicuramente pochissimo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità descrive il glifosato come “potenzialmente cancerogeno”. Questi i tipi i té in questione:

Taylor English Breakfast Tea (0,996 mg/kg);

Esselunga Tè (0,883 mg/kg);

Pam Tè (0,724 mg/kg);

MD Tè (0,598 mg/kg).