IA, Amazon scommette 230 milioni di dollari sulle startup con Aws

Amazon scommette 230 milioni di dollari sulle startup dedicate all'intelligenza artificiale generativa

Amazon, attraverso la divisione che controlla il suo cloud, Amazon Web Services (AWS), punta a essere un protagonista chiave nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, investendo 230 milioni di dollari in startup globali che operano nel campo delle applicazioni di GenAI.

Questo investimento prevede l'assegnazione di crediti AWS alle startup, soprattutto quelle nelle fasi iniziali, per facilitare l'accesso alle risorse cloud e offrire percorsi di formazione e tutoraggio. Questo sostegno è finalizzato a promuovere l'uso delle tecnologie AI e machine learning (ML) tra le imprese innovative.

Come scrive Corriere Comunicazioni, una parte significativa di questi fondi sarà destinata alla seconda coorte dell'AWS Generative AI Accelerator, un programma che fornisce fino a un milione di dollari in crediti alle prime 80 startup qualificate. Queste aziende utilizzano l'AI generativa per affrontare sfide complesse. Le iscrizioni per partecipare a questo programma sono già aperte e saranno accettate fino al 19 luglio tramite il sito web dedicato di AWS.

Matt Wood, vicepresidente dei prodotti di intelligenza artificiale di AWS, ha sottolineato l'impegno di lunga data dell'azienda nel supportare le startup, evidenziando che il 96% degli unicorni nel settore AI/ML si appoggia su AWS per le proprie infrastrutture IT. Con questa nuova iniziativa, AWS mira a supportare le startup nel lancio e nello sviluppo globale delle loro attività, fornendo le risorse essenziali per creare nuove applicazioni di AI che influenzeranno diversi aspetti della vita quotidiana.

I crediti AWS possono essere utilizzati per accedere a varie tecnologie di AWS, incluse le soluzioni di elaborazione, storage e database, oltre ai chip AI AWS Trainium e AWS Inferentia2, che offrono alte prestazioni a costi contenuti. Inoltre, i crediti possono essere spesi su Amazon SageMaker, un servizio che facilita la costruzione e l'addestramento di modelli di base e la creazione di applicazioni di AI generativa attraverso Amazon Bedrock.

Durante il programma di dieci settimane, le startup avranno accesso a sessioni di miglioramento delle prestazioni ML, ottimizzazione dello stack e strategie di mercato. Ogni startup selezionata riceverà fino a un milione di dollari in crediti AWS e potrà beneficiare della consulenza di esperti del settore e di sessioni tecniche con Nvidia, partner del programma.

Come scrive Corriere Comunicazioni, le startup selezionate saranno annunciate il 10 settembre, e il programma inizierà il 1° ottobre con sessioni in presenza presso il campus di Amazon a Seattle. Le 80 startup scelte parteciperanno all'evento "re 2024" a Las Vegas a dicembre, dove avranno l'opportunità di presentare le loro soluzioni a investitori, clienti, partner e leader di AWS.