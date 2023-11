Il Black Friday addormenta la Borse: gli indici europei deboli e contrastati

Borse europee: aprono deboli e contrastate

Apertura debole e contrastata per le Borse europee, in una seduta che si preannuncia dai volumi sottili con Wall Street a scartamento ridotto per il Black Friday. Qualche spunto potrebbe arrivare in giornata per l'intervento del presidente della Bce Christine Lagarde, anche se non sono attese novita' di rilievo. Possibili spunti potrebbero derivare dall'intervento programmato per oggi del presidente della BCE, Christine Lagarde, anche se non ci si aspettano novità di rilievo. Il Consiglio dell'Eurotower sembra aver tracciato una direzione chiara, dichiarandosi favorevole al mantenimento dei tassi d'interesse ai livelli attuali, ma rimanendo aperto a un possibile rialzo in caso di necessità. Gli investitori ritengono che, dato l'assenza di segnali significativi di inflazione e le speranze di una tregua tra Hamas e Israele, l'andamento attuale suggerisca un certo ottimismo per i mesi a venire.

A Milano l'Ftse Mib segna il +0,15% attestandosi a 29.249,00 punti. Il Dax di Francoforte registra il -0,04% a 15.994,15 punti mentre anche il Cac 40 di Parigi e' poco sotto la parita' a 0,07% a 7.272,89 punti. Male l'Ftse 100 di Londra che arretra dello 0,25% a 7.466,64 punti.

Titoli stato, Spread Btp-Bund invariato a 177 punti

Cresce il differenziale tra il titolo decennale italiano e l'omologo tedesco. Lo spread Btp-Bund è a quota 177 punti con un rendimento del 4,41%.