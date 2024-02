Il buon bere piace ancora agli italiani: Signorvino, ricavi alle stelle

Signorvino, fatturato alle stelle a 72 mln (+30%)

Salgono alle stelle i conti di Signorvino nel 2023. Il fatturato dell’insegna del gruppo Oniverse (ex Calzedonia) ha raggiunto i 72 milioni di euro, contro i 55 dell’anno precedente, segnando un incremento di oltre il 30%. Questo risultato, scrive Gambero Rosso, è stato generato per il 70% dalla ristorazione e per il 30% dall’enoteca, con una piccola quota di 1,2 milioni attribuita all’e-commerce.

Nel dettaglio, bollicine e vini rossi sono stati i principali motori delle vendite, con Franciacorta (10%), Amarone (9%) e Champagne (8%) a guidare la classifica. In termini di volume, invece, spiccano Prosecco (14%), Valpolicella Ripasso (7%) e Franciacorta (6%).

A dicembre 2023, Signorvino ha ampliato la sua presenza internazionale aprendo due nuovi locali: uno a Praga, situato nel centro commerciale Westfield Chodov, e uno a Parigi, con un locale spazioso su tre piani e una zona esterna con 160 posti a sedere, vicino alla Cattedrale di Notre-Dame. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati aperti in totale otto nuovi ristoranti, portando il numero complessivo di punti vendita a 36.

Per il 2024, l'obiettivo di Signorvino è di raggiungere un fatturato di 86 milioni di euro. È prevista l'apertura di un nuovo negozio a Verona Dossobuono, presso l'Hotel Veronesi La Torre.