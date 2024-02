Unipol, Cimbri gela Montani: “Rinnovo? Posso dirgli di stare sereno”

Unipol, Cimbri e l'opa su UnipolSai

“Oggi lo scenario è cambiato, quello che prima era una variabile a basso costo, oggi ha un costo più elevato”. Così Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol, spiega la ragione che ha spinto a procedere all’opa su UnipolSai per creare un unico gruppo che si chiamerà UnipolAssicurazioni. Un’operazione che ha fatto salire del 20% in Borsa le azioni di Unipol. “Avrebbe avuto un effetto dirompente - prosegue Cimbri - sulle azioni se l’avessimo fatta in qualsiasi altro momento. Abbiamo atteso con pazienza questa concatenazione di eventi, una volta che si è placata l’ansia da consolidamento della catena, è stato un altro elemento abilitante: servivano silenzio e riservatezza”.

Poi Cimbri spegne qualsiasi entusiasmo da risiko bancario. “Questa operazione è totalmente slegata dalla nostra strategia in Bper e Banco Popolare di Sondrio”. Ma è sempre tempo di parlare di istituti di credito, visto che il cda di Bper, che vede sedere sulla poltrona di amministratore delegato Piero Luigi Montani, è in scadenza. “Sono gli azionisti che presentano una lista, e noi riproporremo lo stesso approccio dell’altra volta: una lista di sette persone che non ha di per sé la maggioranza del consiglio, che si formerà con altre liste. Montani? Può stare sereno”.

Da notare, inoltre, che la ratio di questa scelta non va neanche ricercata come una “difesa” a margine del Ddl Capitali perché i diritti di voto rimarrebbero saldamente in mano al gruppo.