UnipolSai: nel 2023 utile netto consolidato a 766 milioni di euro

UnipolSai, approvati i risultati consolidati dell'esercizio 2023: utile netto a €766 mln. Avviato il progetto di fusione con Unipol Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, riunitosi sotto la presidenza di Carlo Cimbri, ha analizzato i risultati preliminari (consolidati e individuali) dell’esercizio 2023. I risultati definitivi saranno esaminati dall’organo amministrativo in occasione della riunione prevista per il 21 marzo prossimo. Per l’industria assicurativa il 2023 si è caratterizzato come il primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili che hanno comportato significative novità concernenti la contabilizzazione dei contratti assicurativi (IFRS17) e degli strumenti finanziari (IFRS9) in sostituzione dei previgenti IFRS4 e IAS39.

I nuovi principi contabili, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, sono stati applicati retroattivamente anche ai dati riferiti all’esercizio 2022, riportati solo a fini comparativi, per consentire un confronto su basi omogenee. Il Gruppo UnipolSai chiude l’esercizio 2023 con un utile netto consolidato pari a 766 milioni di euro. Nel 2022 il Gruppo aveva realizzato un utile netto consolidato pari a 651 milioni di euro, determinato secondo i principi contabili previgenti, sul quale si riflettevano oneri straordinari per un valore di circa 137 milioni di euro al netto delle imposte (789 milioni di euro il risultato normalizzato).

Il consuntivo 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 466 milioni di euro (604 milioni di euro il risultato normalizzato). Al 31 dicembre 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15.060 milioni di euro, in crescita (+10,4%) rispetto ai 13.645 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

La raccolta diretta nel Settore Danni, pari a 8.651 milioni di euro, ha registrato una crescita del 4,2% rispetto agli 8.304 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2022. A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai Assicurazioni, che registra premi Danni per 6.952 milioni di euro (+1,0%), e le altre principali compagnie del Gruppo. Tra queste si segnalano, in particolare: UniSalute che ha raggiunto premi pari a 796 milioni di euro (+38,7%) in seguito all’avvio del progetto UniSalute 2.0, grazie al quale le reti distributive agenziali e di bancassicurazione del Gruppo propongono alla clientela retail e PMI i prodotti Salute offerti dalla compagnia, leader del mercato di riferimento; Linear, attiva nel comparto diretto Auto, che ha totalizzato premi per 216 milioni di euro (+12,2%); Arca Assicurazioni riporta premi per 272 milioni di euro (+10,9%) confermando la strategicità del business bancassicurativo che si avvale della rete filiali dei diversi partner bancari nelle quali vengono venduti i prodotti del Gruppo.

Il comparto Auto risulta in aumento del 3,0% rispetto all’esercizio precedente, registrando premi pari a 4.006 milioni di euro. La raccolta ha risentito positivamente di incrementi tariffari resisi necessari a fronte della crescita del costo dei sinistri provocata dalla sensibile ripresa dell’inflazione registrata nell’ultimo biennio che ha impattato sia i costi di riparazione dei veicoli sia gli adeguamenti normativi dei valori di riferimento dei danni per microlesioni e danni parentali. Peraltro, la crescita dei premi è stata mitigata dagli effetti del successo registrato dalla proposizione alla clientela UnipolSai della possibilità di frazionare mensilmente il premio senza oneri aggiuntivi. In continuo sviluppo, inoltre, le garanzie accessorie comprese nel ramo Corpi Veicoli Terrestri che ha segnato una crescita del 6,0% rispetto al 2022.

Prosegue la positiva performance del comparto Non Auto, con premi pari a 4.645 milioni di euro e una crescita del 5,2% rispetto al 31 dicembre 2022, risultato al quale hanno contribuito tutti i principali rami di attività e tutti i canali di vendita del Gruppo. L’Ecosistema Mobility registra 4.365 milioni di euro di raccolta assicurativa (+3,0%). In tale ecosistema si è, inoltre, ulteriormente consolidata la crescita di UnipolRental che ha raggiunto uno stock di 136.000 contratti acquisiti contro i 78.000 di fine 2022 beneficiando, a partire dal secondo semestre, della fusione per incorporazione della società Sifà (Società Italiana Flotte Aziendali). Il totale veicoli immatricolati al 31 dicembre 2023 è stato pari a 38.061, rispetto ai 23.377 dell’analogo periodo dello scorso anno.

L’Ecosistema Welfare ha riportato, nel 2023, una raccolta assicurativa pari a 1.772 milioni di euro (+7,4%), con un incremento significativo dell’area Salute (+13,5%) mentre l’Ecosistema Property, con una raccolta assicurativa pari a 2.514 milioni di euro, ha segnato una crescita del 4,0%. Il combined ratio al 31 dicembre 2023 è pari al 98,2%, rispetto al 98,6% realizzato al 30 settembre 2023. Il loss ratio è risultato pari al 71,5% (rispetto al 71,9% dei primi nove mesi 2023), mentre l’expense ratio si è attestato al 26,7% (in linea con il 26,7% al 30 settembre 2023).

Sul loss ratio 2023 hanno influito gli eventi atmosferici riconducibili all’alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio e alle tempeste di vento e grandine sul Nord Italia di fine luglio. Si è trattato di eventi di portata eccezionale che manifestano la pericolosità dei cambiamenti climatici in atto a cui sempre di più il settore assicurativo dovrà fare fronte.