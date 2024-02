Mediobanca, relazione semestrale al 31 dicembre: utile netto oltre €610 mln

Mediobanca, diffusa relazione semestrale al 31 dicembre 2023: raggiunto utile netto di oltre €610 milioni

Alberto Nagel, AD di Mediobanca, ha dichiarato: “Il Gruppo ha avviato positivamente l’esercizio 2023-24 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative di Piano, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale. Nel semestre il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto semestrale (oltre €610 milioni), riducendo gli attivi ponderati di oltre 2 miliardi, portando il ROTE ad oltre il 13%. Guardando ai prossimi mesi, i principali business beneficeranno di un posizionamento favorevole in una fase di inversione del ciclo dei tassi e delle nuove iniziative strategiche volte ad implementare la vision del Piano “One Brand-One Culture”che vede il Gruppo affermarsi come Wealth Manager”.

Il Gruppo prosegue il suo percorso di crescita chiudendo il semestre con risultati ai livelli massimi storici: ricavi €1,731m (+4% a/a), utile netto €611m (+10% a/a), utili per azione 6M €0,72 (+10% a/a), ROTE 13,3% (+60bps da giugno), RORWA 2,5% (+10bps da giugno) in un contesto operativo ancora incerto per gli eventi geo-politici e la dinamica macroeconomica, ma che sul finire d’anno ha registrato una performance positiva dei principali mercati finanziari, alimentata dalle aspettative di un allentamento della politica monetaria. I risultati rappresentano un solido avvio del nuovo Piano “One Brand-One Culture” (target: ricavi €3,8mld, ROTE 15%, EPS €1,80 entro giu.26). I ricavi beneficiano del progresso delle divisioni (WM +12% a €458m, CF +4% a €584m, INS +13% a €223m, HF +65% a €134m). Il CIB, pur mostrando un calo su base annua (-20% a €342m), mostra una significativa crescita nel’ultimo trimestre (+42% t/t, tornando sopra €200m), per la ripresa delle attività di Investment Banking ed il consolidamento per 3 mesi di Arma Partners.