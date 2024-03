Ilbe, +37 per cento di utile nel 2023

Il Consiglio di Amministrazione di ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) – società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan – IT0005380602 – IE e Euronext Growth Paris – IT0005380602 – ALIE) – riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio civilistico e consolidato dell’esercizio 2023.

La guidance 2023 è stata superata sia a livello di ricavi che di marginalità; l’Indebitamento finanziario netto è in miglioramento rispetto alle stime di mercato (consensus degli analisti), così come tutte le metriche.

E’ stata convocata l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio, in prima convocazione in data 12 aprile 2024 e per rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 2024-26. Il C.d.A. ha proposto di destinare l’utile di esercizio a riserva straordinaria.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di ILBE, ha dichiarato: “Negli ultimi 24 mesi abbiamo deciso di continuare a fare investimenti molto importanti, a sostegno delle nostre produzioni e per far crescere la brand awareness della società. Questo lo abbiamo dimostrato con opere filmiche di successo quali "Tell it Like a Woman", "Lamborghini - the man behind the legend" e "Ferrari”. Certamente questi film ci danno accesso a talenti di grande qualità e ad un posizionamento importante nell’industry che ci sta già permettendo – tra l’altro –una ripresa della marginalità. Il ritorno economico non è sempre immediato, ma sono sereno nell’affermare che sia la marginalità che la situazione finanziaria sono rimaste sempre pressoché in linea, se non superiori, a quelle del settore.

Vantiamo una pipeline di alto riguardo - prosegue Iervolino – si perché il processo produttivo che orchestra il lavoro di realizzazione di un progetto di animazione resta l’anima di ILBE e quindi continuiamo ad offrire al mercato ad esempio la nostra pipeline in licenza per le animazioni. Ma al contempo ci stiamo proponendo al pubblico anche diversificando il business con un’offerta di valore, canalizzata su diverse direttive: siamo entrati di fatto nel modo dei documentari di alto livello - l’ultimo è “Ghost Detainee”. Con varie produzioni in corso, posso affermare che proseguiremo con determinazione lungo la traiettoria impostata ed il set di questi risultati riflette la bontà delle decisioni intraprese.”

Il periodo si è chiuso con Ricavi consolidati totali pari Euro 172,6 milioni, in aumento del 7% rispetto a Euro 161,0 milioni al 31 dicembre 2022. L’EBIT consolidato è stato pari a Euro 11,7 milioni (Euro 20,8 milioni nell’esercizio 2022), mentre L’EBIT al netto di oneri non ricorrenti ha raggiunto Euro 10,4 milioni, pari al 6,0% dei ricavi.

L’esercizio 2023 si chiude con un Utile netto di periodo pari a Euro 4,7 milioni che mostra un incremento di Euro 1,2 milioni rispetto a quello dell’analogo periodo 2022 pari a Euro 3,5 milioni.

Nel dettaglio, i ricavi di concessione dei diritti delle opere filmiche, audiovisive e “government grant” sono stati pari a Euro 138,1 milioni (Euro 108,6 milioni nell’esercizio 2022). I ricavi per le attività di services, inclusa la concessione allo sfruttamento delle Intellectual Properties relative ai caratteri dei personaggi della web series Puffins, sono stati di Euro 25,4 milioni (Euro 41,2 milioni nel 2022). I ricavi dei diritti di distribuzione sono stati pari a Euro 1,0 milione (Euro 3,4 milioni nell’esercizio precedente), i ricavi da attività di casting, celebrities management e produzione di contenuti ADV digital, comunicazione & marketing hanno toccato Euro 6,6 milioni (Euro 5,7 milioni nel 2022).

La posizione finanziaria netta debitoria (al netto dell’effetto netto relativo all’applicazione dell’IFRS 16) risulta paria a Euro 39,3 milioni (Euro 23,1 milioni al 31 dicembre 2022) per effetto di maggior investimenti effettuati e pagati nel periodo (Euro 41,7 milioni al lordo dell’effetto IFRS 16, vs Euro 25,8 milioni nel 2022). Tale posizione è in miglioramento rispetto al precedente dato al 30 settembre 2023 (Euro 41,4 milioni), ed anche rispetto alle aspettative di mercato. Si ricorda che dopo la ridefinizione conclusasi positivamente a dicembre 2023 con Intesa Sanpaolo S.p.A. (covenant del Basket Bond 2020-2027 di originari euro 8.000.000), si è risolta altresì con successo all’inizio del nuovo esercizio anche con Unicredit S.p.A. e CDP la ridefinizione dei parametri finanziari dei covenant del prestito obbligazionario.

ILBE presenta un capitale investito netto pari a Euro 135,3 milioni (Euro 115,2 milioni nell’esercizio precedente), mentre il capitale circolante netto risulta positivo di Euro 42,1 milioni (Euro 26,2 milioni nell’esercizio precedente). Le disponibilità liquide sono state pari a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 12,5 milioni ad inizio dell’esercizio.

Tale diminuzione è imputabile al fatto che nell’esercizio erano in partenza nuove produzioni che necessitavano di liquidità immediata.

ANDAMENTO DEL BUSINESS

Le Produzioni

Produzioni ILBE

Puffins e Baby Puffins & Bunny - Nel 2022 il Gruppo ha iniziato la produzione del nuovo sequel della serie animata Puffins, dal titolo Baby Puffins & Bunny che sarà composta da massimi 405 episodi della durata di 5 minuti ciascuno. Nel corso del 2023 sono stati prodotti e consegnati al cliente 189 episodi in versione animatics, determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 40,9 milioni (inclusi i “government grant” di competenza). TIK TOK (Short Animation) - Nel 2022 il Gruppo ha avviato la produzione della serie animata nel nuovo formato “short” all’avanguardia per le generazioni Tik Tok, composta da 3 serie (Mini Puffins Wonder, Swifty, Super Impossible) da 100 episodi della durata di 60 secondi ciascuno. Nel corso del 2023 sono stati prodotti e consegnati al cliente 300 episodi in versione animation, determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 8,5 milioni (inclusi i “government grant” di competenza).

Animation Movie 2023 - Sono stati terminati e consegnati al cliente 3 film in versione animation e 3 film in versione animatics, determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 43,3 milioni (inclusi i “government grant” di competenza).

I Film: In the Fire - Per l’esercizio 2023 sono stati registrati ricavi connessi alla consegna del film interpretato dal premio Oscar Morgan Freeman per complessivi Euro 4,7 milioni. Verona - Ilbe ha seguito dal 2022 la produzione esecutiva di Verona, film lungometraggio con principale sfruttamento cinematografico, prodotto da Verona Production Partners LLC. Il film di Nazionalità Statunitense è diretto dal Regista Timothy Scott Bogart, con la presenza nel cast di Rupert Everett; trattasi di un musical in costume della nota tragedia di Romeo e Giulietta. Nel 2023 la produzione esecutiva del film si è conclusa rilevando ricavi complessivi anche di interessi per Euro 1,8 milioni. Paradox Effect - film d’azione diretto da Scott Weintrob (“Home”, “Savage x Fenty”), la cui consegna è avvenuta nel 2023 ha determinato l’iscrizione di ricavi per Euro 8,2 milioni (inclusi i “government grant” di competenza). Ferrari - Il film è scritto, diretto e prodotto dal quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann ed interpretato dal candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, dalla vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari. Il film è stato presentato all’ottantesima edizione del festival di Venezia. Il risultato di periodo della produzione è rilevato con la contabilizzazione del risultato della partecipata WTI pari ad Euro 460 mila.

Produzioni di R.E.D. Carpet

Nell’ambito delle produzioni di Red Carpet, concentrata principalmente su due aree Musica e Sport, si citano tra gli altri, i docufilm Mahmood e Stavamo Bene Insieme, il documentario musicale Red Valley: Siamo Quello Che Ascoltiamo, Lucky Luciano, e la docu series Ale’ Europa, Ale’ Europa

2.Attività di “services” Tra le attività in oggetto si segnala la serie animata Puffins: Impossible (Euro 20,8 milioni).

3.Diritti di distribuzione I ricavi dei diritti di distribuzione sono stati pari ad Euro 1,0 milioni e sono principalmente connessi con Lamborghini (Euro 522 mila) e ai “family movie” (Euro 148 mila).

4.Attività di post-produzione La post-produzione cinematografica ed il service per le piattaforme di streaming per il video on demand sono l’attività di riferimento della società Arte Video. Il premio ricevuto nei primi mesi del 2023 da parte di Apple, vede Arte Video come una delle 5 aziende al mondo riconosciute “Preferred” a seguito delle performance richieste durante il 2022 per il mantenimento della certificazione (errore inferiore al 3% e almeno 100 titoli a trimestre).

5.Attività di celebrity management e marketing sportivo Backlog e progetti in sviluppo

Al 31 dicembre 2023 il portafoglio produzioni contrattualizzato (ricavi da minimo garantito ancora da produrre), è pari a complessivi Euro 123,3 milioni.

I progetti in sviluppo sono relativi alle seguenti future attività che il Gruppo ragionevolmente svilupperà e contrattualizzerà dal 2024 al 2026 ammontano ad una stima di massima di attività per Euro 268,5 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le attività aziendali saranno concentrate sulle produzioni animate in corso (Baby Puffins & Bunny). Con riferimento alle nuove opere filmiche, segnaliamo “Kill Them All”, ed i nuovi film di animazione (Escape from Ottoland, The Heart of Taigasville, The Ottomatic Spell). Inoltre, ulteriori ricavi deriveranno dalla distribuzione della nuova produzione Skin Care e dalla serie Giving Back Generation 4,5,6,e 7. Per ciò che concerne le partecipate R.E.D. Carpet, Arte Video, SoBe Sport e wepost le relative attività nei rispettivi settori operativi sono previste in crescita.

Per l’esercizio 2024 si prevede un trend dei ricavi in linea con lo scorso esercizio mentre la marginalità è prevista stabile.

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del periodo.