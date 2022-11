Il governo "pensiona" sei Ford Focus e compra altrettante Fiat Tipo ibride

Il governo dispone l'acquisto di sei Fiat Tipo

L'aveva annunciato e l'ha fatto: il governo ha deciso di privilegiare auto italiane al posto di quelle straniere. Così Giorgia Meloni, che era uscita dal Quirinale per recarsi al funerale di Francesco Valdiserri - il 18enne figlio dei due giornalisti del Corriere della Sera travolto da un'auto pirata a Roma due settimane fa - a bordo di un'Audi, ha scelto di usare solo vetture Made in Italy. Nello specifico, una Fiat 500 L per recarsi al Quridinale e un'Alfa Romeo Giulia per andare a Palazzo Chigi.

Ora la scelta strategica: acquistare sei Fiat Tipo e sostituire così altrettante Ford Foucs. Saranno auto ad alimentazione ibrida. Una scelta che è stata motivata dal Segretariato generale della presidenza del Consiglio, come riportato dal Tempo, come una "valida soluzione operativa per l'assolvimento del servizio di trasporto istituzionale". La scelta dell'acquisto è stata fatta il 21 ottobre, il giorno stesso in cui Giorgia Meloni ha ricevuto l'incarico di formare il governo. Sono modelli da 1.500 cc con 130 cv e sono stati acquistati tramite noleggio, con un contratto triennale, per un totale di 90mila chilometri di percorrenza. Il costo è stato di 100.224 euro al netto dell'Iva. La loro consegna dovrebbe essere prevista per luglio del prossimo anno. Non sarà dunque immediata.