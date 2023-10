Fraccaro come Paperon de Paperoni: ora si butta nella mediazione creditizia

Nasce New Credit Lab: tutti gli affari dell'ex M5s

Non c’è solo la consulenza in materia di crediti fiscali incagliati per il noto studio legale-fiscale milanese Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati nella nuova vita di Riccardo Fraccaro, ex deputato grillino che da sottosegretario di Giuseppe Conte, nel governo giallorosso, ha creato il controverso Superbonus 110 per l’edilizia.

L’ex politico, infatti, ha da poco lanciato alcune iniziative imprenditoriali proprie che ruotano attorno alla Fdb Consulting costituita a Trento a fine 2022 e di cui Fraccaro è socio paritetico al 33,3% con Daniele Della Bona (già capo della sua segreteria) e Emanuele Boni, ex amministratore delegato di Cdp Immobiliare (nominato sotto il governo Conte II).

La società, infatti, ha subito costituito (avendone il 49%) con la Melchiorri Cardona & Partners (titolare del 51%) la nuova New Credit Lab che si occupa di mediazione creditizia. L’altra partecipazione è quella evidenziata poche settimane fa del 45% nella nuova Carbon Planet, di cui proprio Fraccaro è amministratore unico mentre le quote restanti sono di Francesca Guerra (25%), Stefano Mancuso (20%) e Adriano Mesaroli col restante 10%.

La newco, che ha carattere di società benefit, si occupa di transizione ecologica e di elaborare strategie di sostenibilità per imprese private e pubbliche. Infine Fraccaro qualche giorno fa a Roma davanti al notaio Luca Troili ha costituito la nuova Clust Energy di cui ha il 20% e ne è presidente, assieme ancora a Della Bona con una quota identica mentre il 60% è della lituana Clustervibe, che produce nanomolecole. La newco ha un ampio oggetto sociale relativo a impianti tecnologici ma anche al trading di energia elettrica e gas.