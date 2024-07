Il milanese Peck affida la gestione al ristorante Filippo di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi: Peck si rinnova con Filippo

A Forte dei Marmi, il prestigioso marchio milanese Peck inaugura una nuova era, affidando la gestione del suo negozio al ristorante Filippo, una celebre insegna della Versilia fondata da Filippo Di Bartola. Questo passaggio di consegne segna un importante momento di cooperazione con il territorio, rafforzando il legame tra la tradizione milanese di Peck e l'innovazione locale rappresentata da Filippo.

Il negozio di Peck, aperto nel 2021, si estende su una superficie di circa 150 mq e include varie sezioni dedicate: un'area per i formaggi, una per i prodotti confezionati a marchio Peck, un banco della gastronomia e tre pareti riservate ai vini. Come riporta Pambianconews, a partire dal 22 luglio 2024, sotto la guida di Filippo, il negozio intraprenderà un nuovo percorso all'insegna della freschezza e della novità, come sottolineato in una nota ufficiale.

Questo progetto non si limita a una semplice gestione, ma prevede una sinergia continua che potrebbe portare i prodotti Peck nei locali di Filippo e alcuni piatti di Filippo nel banco gastronomico di Peck a Milano. Attualmente, Peck conta quattro punti vendita: tre a Milano (via Spadari 9, Piazza Tre Torri, via Tommaso Salvini 3) e uno a Forte dei Marmi.

Nel 2023, la società Peck spa ha registrato ricavi per 15,6 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto ai 15,7 milioni del 2022. L'EBITDA è stato negativo per un milione di euro, con una perdita di esercizio di 3,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2,4 milioni del 2022.

Forte dei Marmi e l'intera Versilia stanno vivendo un periodo di grande fermento, con numerose nuove aperture di insegne italiane e internazionali nella stagione 2024, tra cui Nobu presso il Bagno Alpemare della famiglia Bocelli, Crazy Pizza e Vesta.