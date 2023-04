Il primo materasso in poliuretano ecosostenibile al Superstudio

Shell Chemicals Europe B.V., uno dei principali fornitori mondiali di prodotti chimici, Pelma, produttore italiano di poliuretano espanso flessibile, e Gruppo Industriale Buoninfante, azienda che produce materassi di eccellenza Made in Italy, hanno celebrato l’intento per un passo verso un futuro più sostenibile al Superstudio "Sustainability Engagement", portando i visitatori attraverso un'esperienza sensoriale e immersiva per raccontare il percorso dell'utilizzo della materia prima biocircolare, riciclata dall'olio esausto di cucina, nella produzione di poliuretano espanso attraverso principi di bilanciamento di massa ampiamente accettati. Questa schiuma diventa un componente essenziale nella realizzazione del “materasso sostenibile”. Il poliuretano espanso flessibile è il materiale di comfort per eccellenza utilizzato in sedute, cuscini e materassi. Si ottiene attraverso la reazione di due componenti chimici principali: poliolo e isocianato miscelati con acqua e con l'aggiunta di piccole quantità di catalizzatori e additivi che contribuiscono a determinare caratteristiche specifiche del materiale.“Questo approccio “circolare” è il primo passo verso la produzione di un poliuretano sempre più sostenibile - dichiara Marco Pelucchi Ceo di Pelma - Il poliuretano è ancora un materiale insostituibile per le sue caratteristiche e la vastità delle applicazioni ma l'approccio globale dell'intero processo produttivo è importante: la gestione delle risorse energetiche, l'ottimizzazione delle materie prime, la razionalizzazione degli sprechi e, più in generale, la riduzione dell’impronta di carbonio".

Servizio realizzato da Nick Zonna