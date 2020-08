Economia, Tesoro colloca 6,75 mld di Btp a 3, 7 e 30 anni. Tassi in calo

Il Tesoro ha collocato l'ammontare massimo di Btp, pari a 6,75 miliardi di euro, nella prima asta ferragostana da 10 anni a questa parte. Nel dettaglio la quinta tranche del Btp tre anni agosto 2023, cedola 0,30%, è stata collocata per 2,75 miliardi al tasso lordo di 0,08% contro 0,30% di metà dello scorso mese. È il livello piu' basso da febbraio, quando aveva toccato il minimo storico, con un coefficiente bid-to-cover pari a 1,63 da 1,57. La terza tranche del settennale a settembre 2027 (0,95%) è stata assegnata per 2,75 miliardi, con il rendimento di 0,72% rispetto a 0,95% di luglio. Il rapporto tra domanda e offerta è stato di 1,43 da 1,38. Quanto, infine, al trentennale (2,45%), l'importo collocato è di 1,25 miliardi e il tasso lordo di 1,91%, minimo da marzo 2015. Nel frattempo, sul fronte economico, nessuna novità dai dati sull'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo definitivo tedesco è calato dello 0,5% a livello mensile e dello 0,1% su base annuale a luglio. I dati sono in linea alla lettura preliminare. Inoltre l'indice dei prezzi al consumo armonizzato è sceso dello 0,5% a livello congiunturale mentre è rimasto invariato su base tendenziale, anche in questo caso in linea alla lettura flash. Infine l'inflazione armonizzata spagnola, nella lettura finale di luglio, è calata dell'1,6% su base mensile e dello 0,7% su base annua. La lettura tendenziale è il linea con la rilevazione preliminare.