Iliad cresce ancora a doppia cifra: nel '22 ricavi a 927 mln, su del 15,5%

Il bilancio del 2022 di Iliad Italia si attesta a 927 milioni di euro e segna una crescita pari al 15,5%

Il bilancio del 2022 conferma un risultato importante per il fatturato di Iliad Italia che si attesta a 927 milioni di euro (in aumento rispetto agli 802 milioni di euro registrati al 31.12.2021), e segna una crescita per quest’anno pari al 15,5%.

Iliad in Italia si conferma protagonista nel mercato delle telecomunicazioni con un milione di utenze mobili nette attivate solo nel 2022, raggiungendo così i 9,5 milioni (contro gli 8,5 milioni del 2021).

Sul fisso, l’offerta in fibra ottica 100% FTTH lanciata a gennaio 2022 ha dimostrato un grande successo con 109 mila attivazioni in soli 11 mesi, rappresentando ad oggi circa il 3,4% del segmento FTTH.

Risultati particolarmente positivi anche per l’ultimo trimestre del 2022 in cui si sono registrati rispettivamente +224 mila utenze nette sul mobile e +25 mila utenze nette sulla fibra. Grazie a queste performance, iliad si conferma per il diciannovesimo trimestre di fila il primo operatore nel mercato mobile per saldo di utenti netto.