Illimity, è il nuovo partner bancario di NED reti distribuzione gas

Illimity, con 12 mln sostiene piano industriale Ned

Illimity è il nuovo partner bancario di Ned, la società di distribuzione del gas attiva nei comuni di Rho, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese (cui appartengono rispettivamente il 53,05%, il 19,33% e il 27,62% delle quote della società) e di Cornaredo e Bareggio. La banca ha strutturato un'operazione di finanziamento su misura per il gruppo per complessivi 12,1 milioni, di cui circa 5 sono dedicati al supporto di un piano di investimenti sulla rete gestita da Ned, e, per la parte rimanente, al rifinanziamento del debito esistente per renderlo più coerente con gli impegni finanziari relativi al piano industriale e al sostegno del circolante.

Illimity ha strutturato un'operazione di finanziamento per 12,1 milioni di euro nei confronti di Ned reti distribuzione gas Srl. Si tratta della societa' di gestione delle reti di distribuzione del gas dell'hinterland di Milano, attiva nei comuni di Rho, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese (cui appartengono rispettivamente il 53,1%, il 19,3% e il 27,6% delle quote della societa') e di Cornaredo e Bareggio. L'operazione, di cui Illimity e' sia arranger che underwriter, e' destinata per circa 5 milioni al supporto di un piano di investimenti sulla rete gestita da Ned e, per la parte rimanente, al rifinanziamento del debito esistente