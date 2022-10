Illycaffè, Pascale Marthine Tayou è l'artista dietro la nuova Art Collection

Illycaffè Art Collection sarà presentata in anteprima in occasione delle fiere d’arte contemporanea internazionali di Londra, Parigi e Torino

Illycaffè presenta la nuova Illy Art Collection firmata da Pascale Marthine Tayou, uno degli artisti africani più quotati sul mercato dell’arte contemporanea. Fin dagli inizi degli anni ’90 Pascale Marthine Tayou ha conquistato il pubblico internazionale con il suo lavoro caratterizzato da una fortissima versatilità ed eterogeneità, elusivo di ogni tipo di schema prestabilito. Le sue opere mediano tra differenti culture mettendo in confronto uomo e natura, costruzioni sociali, culturali o politiche.

Illycaffè, dai conflitti alla globalizzazione: la collezione è un simbolo dei grandi temi del nostro tempo

La rappresentazione della maschera è nell’opera di Tayou un riferimento ricorrente alla sua terra d’origine, e alle questioni di identità e dissimulazione, mescolate a materiali ibridi provenienti da tutto il mondo. Per l’artista infatti, che ama definirsi straniero, nomade e viaggiatore, i concetti di incontro, scambio e condivisione costituiscono il futuro dell’umanità.





Per decorare le tazzine e i barattoli di caffè che compongono la Illy Art Collection Pascale Marthine Tayou, l’artista ha fatto ricorso a una gamma cromatica che ricorda i toni del paesaggio africano, dando vita al disegno di una maschera stilizzata accostata ad un albero, simbolo della natura e della vita, in cui su ogni ramo crescono uova, raffigurazione della nascita e della creazione. La collezione rappresenta una riflessione sui grandi temi del nostro tempo: i conflitti, la sostenibilità ambientale, la globalizzazione, l’immigrazione.





Illy Art Collection, Scocchia: "L'iconica tazzina si è trasformata in una tela bianca messa a disposizione dei grandi maestri"

“Il desiderio di dare voce ai diversi linguaggi e movimenti dell’arte contemporanea di tutti i continenti attraverso l’iconica tazzina bianca Illy, che per l’occasione si trasforma in una tela bianca che mettiamo a disposizione dei grandi maestri, ci ha fatto incontrare Tayou", commenta Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè. "Un artista versatile che ha usato le forme e i colori che caratterizzano i suoi lavori per dare la sua interpretazione del mondo utilizzando questa nuova Illy Art Collection”, ha concluso Scocchia.

Cristina Scocchia, Ceo di illycaffè



Pascale Marthine Tayou ha scelto di descrivere la Illy Art Collection attraverso i versi di una poesia che ha composto per l’occasione:

"Il mio dolce illy...

Una tazza come mezzo uovo.

La sua linfa sulle labbra in cerca di sapore.

Boccioli di tenerezza su rami in fiore,

una maschera sorridente a guardia delle uova colorate.

Spazi di felicità in una foresta di spezie,

un'oasi di piacere sopra a un piattino di dolcezza…"

La illy Art Collection firmata Pascale Marthine Tayou sarà presentata in anteprima nelle fiere d’arte contemporanea internazionali di Frieze London, Asia Now di Parigi e Artissima di Torino. L'intera collezione e il barattolo in edizione limitata da 250 grammi di blend illy 100% Arabica, nelle versioni Classico e Intenso, saranno disponibili nell’e-shop illy, negli store (illy Caffè e illy Shop), nei canali della grande distribuzione al dettaglio e nei canali di e-commerce indiretti.

Ecco qui i prezzi: 6 tazzine da espresso al prezzo consigliato di € 136, 6 tazzine da cappuccino al prezzo consigliato di € 166, 2 tazzine da espresso al prezzo consigliato di € 51, 2 tazzine da cappuccino al prezzo consigliato di € 61, barattolo decorato da 250 gr. al prezzo consigliato di € 6,99.

Chi è Pascale Marthine Tayou, l'artista dietro la nuova Art Collection

Nato in Camerun nel 1966, Pascale Marthine Tayou ha partecipato a diversi e prestigiosi eventi artistici, fra cui Documenta a Kassel nel 2002 e la Biennale Arte di Venezia nel 2005 e nel 2009. Tayou si interessa agli effetti della circolazione di oggetti, idee e persone nel mondo, mescolando geografie, combinando simboli, tecniche e materiali provenienti da tradizioni culturali diverse, allo scopo di creare nuovi significati e nuove interpretazioni della realtà. L’utilizzo di materiali diversi come i gessetti, vetro, stoffe, legno, sassi, sacchetti di plastica li permette de creare opere ricche di accumulazioni ed elementi Pascale Marthine Tayou vive e lavora tra Gent, Yaoundé e Parigi, dove insegna all’Accademia delle Belle Arti. È rappresentato da Galleria Continua.