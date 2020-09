Immobili e Mutui: al via la partnership commerciale tra Tiscali e Vivoqui

Tiscali ha sottoscritto un accordo commerciale con la proptech Vivoqui, che sarà presente su tiscali.it con una piattaforma che metterà a disposizione degli utenti del portale Tiscali i suoi innovativi servizi nel campo della vendita e dell’acquisto di immobili.

Vivoqui.it è la prima ed unica piattaforma immobiliare dove è possibile cercare “la CASA che vuoi con la RATA che puoi”. Online da pochi mesi, la realtà proptech offre un'esperienza differenziante e distintiva per chi cerca una casa da comprare o la propone in vendita, poiché basa ricerca ed offerta sul potere finanziario mensile del cliente, ovvero sulla Rata di Mutuo ideale: una formula semplice e dirompente allo stesso tempo, in grado di mutare il futuro dei portali immobiliari, che si affianca ai servizi di assistenza remota e fisica.

Il fondatore e ad di Vivoqui, Pasquale Fuda, dichiara: "Sono contento di poter annunciare la partnership con un'azienda iconica come Tiscali. E’ stato un connubio facile, da una parte i pionieri del digitale italiano, dall'altra una startup innovativa che promette di rivoluzionare il settore immobiliare tracciando una nuova direzione basata su un modello di comunicazione più leggera, più attrattiva e vincente”.

“Con l’occasione vorrei dare risalto alla centralità del ruolo degli agenti immobiliari” - conclude Fuda – “La compravendita di un immobile è un evento che merita il supporto di figure esperte e nessuno può far meglio di chi opera quotidianamente sul campo. Allo stesso modo, la contrazione di un debito come un mutuo necessita di una concreta expertise. Nasce così il nostro manuale operativo dedicato alle agenzie immobiliari, il “Metodo Vivoqui”, un pratico ausilio col quale alleggeriamo il carico di costi ed incentiviamo le revenue degli operatori, grazie ai servizi di assistenza che forniamo ai clienti per loro conto”.

“Tiscali ha tra i suoi obiettivi quello di offrire agli utenti del proprio portale la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di servizi utili, semplici ed innovativi e l’accordo per la piattaforma di Vivoqui si inserisce appieno in questa strategia”, sottolinea Renato Soru, ad di Tiscali S.p.A, “Siamo quindi molto soddisfatti di poter lavorare con un partner che ha una visione all’avanguardia nel suo settore”.

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti, - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Vivoqui (Torino) è il primo ed unico portale in grado di cercare simultaneamente Casa e Mutuo compilando un unico form. La caratteristica distintiva è la ricerca di una casa partendo dal potere finanziario dell’utente, ovvero dalla Rata di Mutuo ideale invece che dal prezzo dell’immobile. Un’idea vincente che risponde ad una chiara esigenza di mercato e che traccia una direzione in una zona inesplorata del mercato immobiliare e finanziario. Vivoqui è una proptech ideata da un profondo “know-how” del settore che rappresenta un’alternativa tangibile in un ambito altamente competitivo. Il web site di Vivoqui è raggiungibile all'indirizzo www.vivoqui.it