Stellantis, Jean-Philippe Imparato rassicura i sindacati: "La mia ossessione è mantenere l'attività in Italia"

Stellantis: Imparato: "Mia ossessione è mantenere le attività in Italia"

"La mia ossessione e’ mantenere le attività di Stellantis in Italia". Lo ha detto il responsabile Europa allargata di Stellantis, Jean-Philippe Imparato incontrando la stampa al termine dell’incontro con i sindacati in vista dell’incontro in programma martedì prossimo al Mimit. "Con i sindacati - ha spiegato - sono state due ore di discussione e di confronto ma anche di proposte per fare dell’Italia il centro della strategia di Stellantis". Il manager ha ribadito che "tutti sappiamo che il 2025 sarà un anno difficile, di enormi trasformazioni ma dobbiamo essere tutti uniti".

Stellantis: Imparato, "Mirafiori non si estingue, abbiamo piani fino al 2032"

"Mirafiori non si estinguera’, abbiamo un piano per il futuro dello stabilimento che ci permette di guardare al 2032-2033". Lo ha detto il responsabile Europa allargata di Stellantis, Jean-Philippe Imparato incontrando la stampa al termine dell’incontro con i sindacati in vista dell’incontro in programma martedì prossimo al Mimit. Il dato nuovo - ha aggiunto- "è che la nuova generazione di 500 sarà fatta a Mirafiori quindi se portiamo qui nuove vetture, non può andare verso l’estinzione". Imparato ha ricordato come l'arrivo dei modelli significa che a Mirafiori "dobbiamo portare anche le persone che vi lavorano: quindi ci sarà un ricambio generazionale".

"Maserati merita un piano a sé, ci sarà ma non ora. Ne parleremo più avanti". Aggiungendo: "Maserati merita qualcosa di più strutturato - ha detto - ci stiamo lavorando, arriverà il più presto possibile"