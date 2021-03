Indennizzi, in arrivo il decreto. "Tra il weekend e inizio settimana prossima"

Il Decreto Sostegno con gli indennizzi per le categorie colpite dalle restrizioni per contrastare la pandemia del Covid-19 "arriverà tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario leghista al ministero dell'Economia e delle Finanze Claudio Durigon.



"Dei 32 miliardi di euro complessivi 10-11 andranno per gli indennizzi", spiega l'esponente del Carroccio. Quanto ai soldi per chi lavora con gli impianti sciistici e il turismo della neve, danneggiata dall'ultima, ennesima, chiusura, Durigon rivela: "Rientrano in un fondo a parte che ancora non sappiamo esattamente a quanto ammonta. Ma i tempi sono gli stessi, tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana".



Il clima nella maggioranza? "Buono, stiamo lavorando e ragionando sulle misure da adottare. Al momento c'è accordo", conclude il sottosegretario della Lega al Mef.