Industria Italiana Autobus cede il 25%, imminente l'arrivo di un partner cinese

Industria Italiana Autobus, imminente l'arrivo di un partner cinese

Sarebbe imminente, a quanto si apprende, la stipula di un intesa per la partecipazione in Industria Italiana Autobus di un primario attore cinese nel settore degli autobus con una quota del 25% nel capitale sociale.

L'operazione, che risulta in uno stadio molto avanzato della trattativa, prevede anche un investimento finalizzato alla produzione di veicoli commerciali. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso nelle scorse settimane aveva annunciato che il Mimit era al lavoro per la realizzazione di partnership di alto profilo con attori internazionali per il rilancio di Industria Italiana Autobus.

"Anche con socio cinese i veicoli restano Made in Italy"

L'ipotesi secondo cui con l'arrivo di un socio cinese nel capitale di IIA, la societa' "potrebbe diventare un veicolo di commercializzazione di autobus prodotti in Cina" e' priva di fondamento. Lo si apprende da fonti del Mimit. Il piano industriale di IIA, viene riferito, prevede anzi di aumentare la produzione da 1 a 5 autobus al giorno, soddisfacendo pienamente le richieste del mercato con i mezzi realizzati in Italia. Si sottolinea inoltre che tutti i MoU avallati dal Mimit prevedono che i prodotti - compresi anche i futuri autobus di IIA - siano "Made in Italy" e cioe' soddisfino la regola di origine UE, attraverso il mantenimento di una quota sostanziale di componentistica italiana. (AGI)Man 031850 SET 24 NNNN