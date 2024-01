Inflazione al 5,7%, nel 2022 era all'8,1%. Aumentato il potere d'acquisto

Istat, propensione al risparmio degli italiani in netta crescita. Tutti i dati del terzo trimestre 2023

Buone notizie per le famiglie in Italia. Il terzo trimestre del 2023 fa registrare tutta una serie di dati positivi che non si vedevano da tempo. Lo certifica l'Istat, specificando che il reddito disponibile dei nuclei familiari è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,2%. La propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 6,9%, in aumento di 0,6 punti sul trimestre precedente, mentre il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici è cresciuto dell'1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,5%. "Il potere d'acquisto delle famiglie, dopo la brusca caduta del quarto trimestre 2022, prosegue la ripresa", spiega l'Istituto di statistica.

"Tale ripresa, iniziata nel primo trimestre 2023, era stata interrotta dalla lieve flessione del trimestre successivo; la stessa dinamica si osserva per la propensione al risparmio, che tuttavia rimane molto al di sotto dei livelli pre-Covid". Nel terzo trimestre del 2023, rileva ancora l'Istat, la pressione fiscale è "in diminuzione rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente". La pressione fiscale è stata pari al 41,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022.